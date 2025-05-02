Стрелявшего на Красной площади активиста Крисевича задержали в Рязанской области

«Павла Крисевича задержали на железнодорожной станции Милославская по ориентировке в совершении преступления о нападении на таксиста 12 февраля в Скопине, в котором он никогда не был. Павла отвезли в отделение полиции для опроса», — указано в telegram-канале Крисевича. Сам художник утверждает, что в городе Скопин никогда не был, а обвинения в его адрес считает необоснованными.