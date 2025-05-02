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Депутат ГД: Заявления Зеленского о параде в Москве — отказ от перемирия

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о параде ко Дню Победы в Москве следует расценивать как отказ от перемирия.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о параде ко Дню Победы в Москве следует расценивать как отказ от перемирия.

Речь идет о ситуации, когда Зеленский намекнул на возможность удара по параду Победы в Москве 9 мая.

Депутат считает, что угрозы Зеленского демонстрируют нежелание украинской стороны соблюдать перемирие 9 мая. Белик полагает, что Зеленскому необходима «пиар-победа» на фоне военных неудач, поэтому он делает подобные заявления.

— Угрозы Зеленского четко показали, что он не собирается соблюдать перемирие на 9 мая. При плачевных делах на фронте ему как воздух нужна пиар-победа, вот он и делает различного рода провокационные заявления, — объяснил Белик в беседе с РИА Новости.

На заявления украинской стороны отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она считает, что Зеленский подрывает мирные усилия и поступает как террорист. По ее словам, офис украинского президента «буквально в прямом эфире планирует теракты».