Депутат ГД: Заявления Зеленского о параде в Москве — отказ от перемирия

— Угрозы Зеленского четко показали, что он не собирается соблюдать перемирие на 9 мая. При плачевных делах на фронте ему как воздух нужна пиар-победа, вот он и делает различного рода провокационные заявления, — объяснил Белик в беседе с РИА Новости.