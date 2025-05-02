На Приморье надвигается мощная магнитная буря

По словам экспертов, поток солнечного ветра вызовет длительное возмущение магнитосферы, а пик бури придется на 1 и 2 мая — в эти дни ожидается уровень шторма G3 и выше.
Особенно сильно буря ударит по метеозависимым: возможны резкие скачки давления, головные боли, слабость и бессонница. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями врачи рекомендуют избегать стрессов, соблюдать режим сна и питьевой баланс, а также не перегружать организм.
Опасность затрагивает не только здоровье. Под угрозой — радиосвязь, навигационные приборы и бытовая электроника. Возможны сбои в системах GPS, что особенно важно для водителей и моряков.
Жителям Приморья советуют быть особенно внимательными к своему состоянию и следить за прогнозами. Буря продлится более недели, и ее последствия могут ощущаться даже после спада активности.