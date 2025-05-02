Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Приморье надвигается мощная магнитная буря

С 1 по 11 мая Приморский край окажется под воздействием мощнейшей магнитной бури, способной повлиять не только на самочувствие людей, но и на работу техники, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

По словам экспертов, поток солнечного ветра вызовет длительное возмущение магнитосферы, а пик бури придется на 1 и 2 мая — в эти дни ожидается уровень шторма G3 и выше.

Особенно сильно буря ударит по метеозависимым: возможны резкие скачки давления, головные боли, слабость и бессонница. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями врачи рекомендуют избегать стрессов, соблюдать режим сна и питьевой баланс, а также не перегружать организм.

Опасность затрагивает не только здоровье. Под угрозой — радиосвязь, навигационные приборы и бытовая электроника. Возможны сбои в системах GPS, что особенно важно для водителей и моряков.

Жителям Приморья советуют быть особенно внимательными к своему состоянию и следить за прогнозами. Буря продлится более недели, и ее последствия могут ощущаться даже после спада активности.