Крым подвергся массированной атаке со стороны ВСУ, очевидцы сообщают о взрывах

Атака началась около 00:40. Жители Севастополя, Евпатории, Феодосии, Симферополя и других населённых пунктов сообщают о многочисленных взрывах и вспышках в небе. Системы ПВО активно отражают атаку, сбив, по предварительным данным, более 15 БПЛА. Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.