В Госдуму внесут законопроект об интеграции «Почты России» с Госуслугами

Помимо этого, законопроект предусматривает возможность реализации отделениями «Почты России» безрецептурных лекарств, не требующих специальных условий хранения. Предполагается, что такая мера поможет устранить дефицит аптечной инфраструктуры в отдаленных населенных пунктах. Также почтовые отделения смогут выступать как пункты выдачи заказов с маркетплейсов, что сделает их более востребованными для нужд онлайн-торговли и логистики, но без превращения в полноценные коммерческие структуры.