На подъезде к Крымскому мосту нет очередей

Ситуация с очередями к пунктам досмотра на подъезде к Крымскому мосту полностью урегулирована, очередей нет ни со стороны Краснодарского края, ни со стороны Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.
«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — сказано в сообщении, опубликованном в полночь пятницы 2 мая. Через час было размещено аналогичное сообщение, подтверждающее, что очереди на пункты досмотра отсутствуют.
Напомним, 1 мая более 2000 автомобилей стояли в очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани, так как на майские праздники крымское направление стало самым востребованным для внутреннего туризма.
Вереница из машин, по словам водителей, растянулась на 13 километров, а время ожидания составляло около четырех часов.
По состоянию на 19 часов досмотра с обеих сторон транспортного перехода ожидали порядка 1600 машин.