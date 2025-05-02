На подъезде к Крымскому мосту нет очередей

Ситуация с очередями к пунктам досмотра на подъезде к Крымскому мосту полностью урегулирована, очередей нет ни со стороны Краснодарского края, ни со стороны Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.