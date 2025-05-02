Глава МИД Франции Барро: Европа готовит новый пакет санкций против РФ

Также французский дипломат высказался по поводу сделки по ресурсам, которую заключили США и Киев. Барро сразу же вспомнил, что Франция «обладает компетенциями» в сфере обращения с редкоземельными металлами. А значит, по его мнению, тоже может претендовать на аналогичное соглашение с Украиной.