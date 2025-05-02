Глава МИД Франции Барро: Европа готовит новый пакет санкций против РФ

Европейский Союз готовит очередной пакет санкций против Российской Федерации. При этом они рассчитывают получить поддержку этой инициативы со стороны США. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро во время своего интервью Agence France Presse.
Как заявил французский политик, ограничения европейцы собираются вести в том случае, если Москва «откажется от прекращения огня на Украине».
«Мы, европейцы, собираемся поддержать американскую инициативу 17-м пакетом санкций против РФ, я взял на себя обязательство перед Линдси Грэмом*, что мы постараемся скоординировать как по существу, так и по срокам эти два пакета санкций», — сказал Барро.
Также французский дипломат высказался по поводу сделки по ресурсам, которую заключили США и Киев. Барро сразу же вспомнил, что Франция «обладает компетенциями» в сфере обращения с редкоземельными металлами. А значит, по его мнению, тоже может претендовать на аналогичное соглашение с Украиной.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты могут ввести вторичные санкции в отношении Российской Федерации. О готовности президента Дональда Трампа к такому шагу заявила глава пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс.
А глава евродипломатии, русофобка Кая Каллас ранее заявляла, что ЕС готовит план санкций против РФ при выходе США из переговоров. Он был разработан с целью сохранения экономического давления на Москву.
Как Зеленский и Трамп смогли обмануть друг друга с соглашением о природных ресурсах — читайте на KP.RU.
*- внесен в список террористов и экстремистов в РФ.