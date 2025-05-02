Вэнс: Хегсет не будет уволен с поста главы Пентагона из-за чата о хуситах

Шеф Пентагона Пит Хегсет не будет отправлен в отставку, заявил вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс.
«Пит Хегсет в безопасности», — сказал он.
Заявление прозвучало в эфире телеканала Fox News. Журналисты задали вопрос о будущем Хегсета в качестве министра обороны США.
Напомним, исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Стивен Стеббинс заявил, что он расследует использование Хегсетом мессенджера Signal. Речь идёт об обсуждении ударов ВВС Соединённых Штатов в Йемене в чате, в который был добавлен редактор издания Atlantiс.
Скандал с чатом в Signal случился в марте. Редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что его пригласили в беседу, где обсуждались удары по хуситам.
По его словам, среди участников чата были аккаунты под именами Хегсета, Вэнса, а также советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что Хегсет никогда не пользовался и не пользуется сервисом Signal на рабочем компьютере.