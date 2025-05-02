Вэнс: Хегсет не будет уволен с поста главы Пентагона из-за чата о хуситах

Напомним, исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Стивен Стеббинс заявил, что он расследует использование Хегсетом мессенджера Signal. Речь идёт об обсуждении ударов ВВС Соединённых Штатов в Йемене в чате, в который был добавлен редактор издания Atlantiс.