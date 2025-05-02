В Госдуме предложили ежегодно индексировать налоговые вычеты для россиян

Ранее URA.RU сообщало, что россияне могут столкнуться с новой схемой мошенничества, связанной с налоговым вычетом. Мошенники предлагают оформить вычет за один день через якобы аккредитованного партнера ФНС. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Он предупредил, что звонки от неизвестных могут быть убедительными, и призвал не разглашать личные данные. Особую опасность представляет предложение оформить «виртуальную карту с повышенным уровнем защиты», якобы для безопасного перевода средств.