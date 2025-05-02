Вэнс: отставка Уолтца не связана со скандальным чатом в Signal

Американский лидер Дональд Трамп не перестал доверять Майку Уолтцу, которого предложил в качестве постпреда при Организации Объединённых Наций, заявил вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс.
«Уолтцу доверяем и я, и президент. Президенту на самом деле нравится Уолтц», — сказал он.
Заявление прозвучало в интервью телеканалу Fox News.
Вэнс добавил, что случившееся с Уолтцем не является «увольнением». Предложенную Уолтцу должность «можно считать повышением».
Он подчеркнул, что Трамп считает, что Уолтц принесёт больше пользы на посту постпреда при ООН.
Вэнс также утверждает, что решение не связано со скандалом из-за чата в Signal, где обсуждались удары ВВС США по хуситам.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что заявил, что выдвинет Уолтца на пост следующего постпреда США при Организации Объединённых Наций.
По данным СМИ, советник президента Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц может уйти в отставку.
Ранее Вэнс заявил, что шеф Пентагона Пит Хегсет не будет отправлен в отставку на фоне скандала из-за чата. Среди участников переписки были аккаунты под именами Хегсета, Уолтца и самого Вэнса.