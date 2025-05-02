Уголовная ответственность вводится в России за несообщение о подготовке диверсии

Наказание по статье предусматривает либо штраф до 100 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до года, либо лишение свободы на тот же срок. Важно отметить, что уголовная ответственность не наступает, если несообщение касается подготовки или совершения преступления супругом или близким родственником.