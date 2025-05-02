Metrópoles: президент Бразилии шесть раз проигнорировал письма Зеленского

Также сообщается, что когда Лула да Силва заявил о планах прибыть в российскую столицу по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, украинские власти пригласили его в Киев до поездки в Российскую Федерацию. При этом это не входит в планы президента Бразилии.