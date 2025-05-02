Metrópoles: президент Бразилии шесть раз проигнорировал письма Зеленского

Зеленский почти два года посылал президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве письма, где просил организовать встречу, но бразильский лидер проигнорировал письма Зеленского.
Об этом пишет бразильское издание Metrópoles, оно ссылается на информацию, полученную от дипломатических источников.
В частности, одно из писем Зеленский отправил в 2023 году, когда президент Бразилии отмечал 78-летие. Зеленский просил о приглашении на саммит G20, который проходил в Рио-де-Жанейро.
По данным издания, бразильские власти посчитали такую встречу неуместной, так как мероприятие было посвящено «борьбе с голодом и бедностью».
Также сообщается, что когда Лула да Силва заявил о планах прибыть в российскую столицу по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, украинские власти пригласили его в Киев до поездки в Российскую Федерацию. При этом это не входит в планы президента Бразилии.
Ранее сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва чуть не выгнал экс-премьера Италии, приехавшего из-за Зеленского.