Россиян с 1 июля ждет индексация тарифов ЖКХ

Он также добавил, что ситуация может отличаться в зависимости от региона и даже внутри одного субъекта: например, в сельской местности тарифы часто ниже, чем в городах. В качестве примера депутат привел Новосибирскую область — там рост тарифов установлен на уровне 11,9% с возможным отклонением до 4,8%, что в отдельных населенных пунктах приведет к повышению до 15%, а где-то — к меньшему увеличению.