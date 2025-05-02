Врач назвала продукт, снижающий кровяное давление

«Репа полезна для работы сердца. Научные исследования последних лет определили, что этот корнеплод обладает полезными свойствами для сердечно-сосудистой системы. Среди них — способность снижать кровяное давление и предотвращать чрезмерное образование тромбоцитов. Калий, содержащийся в овоще, также способствует расслаблению сосудов и мягкому снижению артериального давления», — сказала Сухорукова.