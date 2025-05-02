Врач назвала продукт, снижающий кровяное давление

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Репа оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, снижает кровяное давление и предотвращает чрезмерное образование тромбоцитов, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
«Репа полезна для работы сердца. Научные исследования последних лет определили, что этот корнеплод обладает полезными свойствами для сердечно-сосудистой системы. Среди них — способность снижать кровяное давление и предотвращать чрезмерное образование тромбоцитов. Калий, содержащийся в овоще, также способствует расслаблению сосудов и мягкому снижению артериального давления», — сказала Сухорукова.
Репа содержит в себе большое количество клетчатки, незаменимой для поддержания здоровья пищеварительной системы. Пищевые волокна репы не только способствуют быстрому перевариванию пищи, но и поддерживают стабильный уровень сахара в крови, а клетчатка поддерживает здоровый метаболизм.
Также репа рекомендуется для правильной работы печени: она активизирует выделение желчи и препятствует образованию желчных камней, поддерживает активацию перистальтики кишечника и предотвращает застой питательных веществ. Способствует снижению уровня холестерина, что, в свою очередь, предупреждает атеросклероз.