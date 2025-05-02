Роспотребнадзор рассказал, как не «поймать» кишечную инфекцию в праздники

В Роспотребнадзоре уточнили, что болезнетворные микробы, попадая в организм через рот, проходят в желудок, а затем в кишечник, где начинают размножаться и вызывать воспаление слизистой пищеварительного тракта. «Это проявляется рвотой и жидким стулом. С момента попадания микробов в организм заболевание может развиться уже через 6−48 часов», — добавили в пресс-службе.