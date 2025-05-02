Роспотребнадзор рассказал, как не «поймать» кишечную инфекцию в праздники

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Чтобы избежать заболеваний острыми кишечными инфекциями во время майских праздников, не следует готовить многокомпонентные салаты на воздухе, смешивать свежую пищу с остатками от предыдущего дня, скоропортящиеся продукты лучше есть сразу после приготовления, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.
Длительные майские праздники могут сопровождаться массовыми гуляниями по городу, семейными выездами на дачу, загородными пикниками с друзьями и праздничными застольями. Они часто сопровождаются употреблением большого числа разнообразных блюд и продуктов. Такие условия могут нести риски заболевания острыми кишечными инфекциями и возникновения пищевых отравлений, уточнили в ведомстве.
«К наиболее опасным продуктам питания, способным вызвать острые кишечные инфекции, относятся многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, изделия из рубленного мяса, студни и прочее», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве добавили, что микроорганизмы в таких продуктах могут не только накапливаться, но и активно размножаться. Еще на поверхности даже промытых овощей и фруктов могут оставаться возбудители кишечных инфекций, включая вирусы.
«Загрязненные продукты часто не меняют ни внешний вид, ни цвет, ни запах, ни вкус, что делает их особенно опасными», — пояснили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре уточнили, что болезнетворные микробы, попадая в организм через рот, проходят в желудок, а затем в кишечник, где начинают размножаться и вызывать воспаление слизистой пищеварительного тракта. «Это проявляется рвотой и жидким стулом. С момента попадания микробов в организм заболевание может развиться уже через 6−48 часов», — добавили в пресс-службе.
Основными причинами заболеваний служат нарушения технологии приготовления блюд, неправильное хранение продуктов, несоблюдение сроков годности и пренебрежение личной гигиеной во время приготовления и употребления пищи, пояснили в ведомстве.
Наибольшую опасность несут блюда, приготовленные без термической обработки, например, салаты. Они могут содержать возбудителей, попавших с недостаточно хорошо промытыми овощами, кухонным инвентарем, через плохо вымытые руки.
В Роспотребнадзоре отметили, что в период майских праздников не следует готовить большие количества многокомпонентных салатов, заливных и других сложных блюд на открытом воздухе. Эти продукты имеют ограниченный срок годности и представляют собой отличную питательную среду для микробов и вирусов.
«Салаты и другие скоропортящиеся продукты лучше употреблять сразу после приготовления. В крайнем случае, они могут храниться в холодильнике не более 12 часов», — рассказали в пресс-службе.
Также при покупке скоропортящихся продуктов, например, молочных изделий, колбас, готовых салатов, кондитерских изделий с кремом, следует обращать внимание на сроки годности и условия хранения, уточнили в ведомстве.
«Используйте только продукты с длительным сроком годности. Не покупайте товары в незнакомых местах или на несанкционированных рынках. Готовые к употреблению продукты храните отдельно от сырых. Тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца и рыбу», — добавили в Роспотребнадзоре.
Ведомство также посоветовало избегать употребления продуктов с истекшим сроком годности и тех, которые хранились вне холодильника. Помимо того, нужно регулярно мыть овощи и фрукты, не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня. Еще важно соблюдать правила личной гигиены.
«При появлении первых признаков заболевания не занимайтесь самолечением, а незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью, поскольку несвоевременное и неправильное лечение может привести к серьезным последствиям», — напомнили в ведомстве.
Острые кишечные инфекции — это большая группа инфекционных заболеваний, вызываемых различными кишечными микробами, такими как норовирусы, ротавирусы, сальмонеллы, шигеллы, кампилобактерии, иерсинии, эшерихии, астровирусы и другие. Эти возбудители попадают в организм человека с пищей, водой или через грязные руки и различные предметы обихода.