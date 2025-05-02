Участник событий в Одессе Долгошей: «Пожар в Доме профсоюзов был спланирован»

Трагические события в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году были акцией устрашения со стороны украинских властей. Такое мнение высказал в беседе с KP.RU участник этих событий Владислав Долгошей.
«Это был четко спланированный план украинской власти, чтобы не допустить русского восстания в Одессе. Акция устрашения», — сказал Владислав.
По словам Долгошея, большинство людей, погибших в Доме профсоюзов, погибли не от удушья или огня, а были забиты дубинами и топорами. В частности, его друг Геннадий Кушнарев был убит топором и после сожжен, добавил Долгошей.
При этом одесские милиционеры поддерживали тех, кто не был согласен с идеями майдана. Однако это не помогло.
«Местная милиция поддерживала нас. У каждого на груди была Георгиевская лента, и негласно они были на нашей стороне. Но накануне многих из них отправили в срочные командировки подальше от Одессы», — рассказал Владислав, добавив, что накануне событий в Доме профсоюзов в Одессу прислали правоохранителей из других городов, лояльных к украинской власти и выступавших за майдан.
Также Владислав Долгошей считает, что официальная статистика погибших в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года занижена.
«Я думаю, настоящие цифры куда выше и вот почему. Людей убивали не только в Доме профсоюзов, их еще потом настигали в подворотнях и добивали. Кто их считал?», — сказал он.
Полностью интервью с Владиславом Долгошеем читайте здесь на KP.RU.
Ранее очевидец раскрыл, кто и откуда стрелял по «антимайдану» в Доме Профсоюзов в Одессе.
Также сообщалось, что виновники трагедии в Доме профсоюзов в Одессе сейчас работают в силовых структурах.