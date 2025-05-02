Участник событий в Одессе Долгошей: «Пожар в Доме профсоюзов был спланирован»

«Местная милиция поддерживала нас. У каждого на груди была Георгиевская лента, и негласно они были на нашей стороне. Но накануне многих из них отправили в срочные командировки подальше от Одессы», — рассказал Владислав, добавив, что накануне событий в Доме профсоюзов в Одессу прислали правоохранителей из других городов, лояльных к украинской власти и выступавших за майдан.