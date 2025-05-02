Звонок с номера 900 от Сбербанка: как распознать мошенников

Такие звонки обычно предназначены для подтверждения операций или в случае подозрений на мошенничество. Важно помнить, что настоящий сотрудник банка никогда не будет запрашивать у вас личные данные, такие как коды с обратной стороны карты, номер карты, логин и пароль от личного кабинета или секретные коды из СМС.