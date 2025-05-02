Звонок с номера 900 от Сбербанка: как распознать мошенников

Об этом сообщили эксперты в области кибербезопасности, передает ИА DEITA.RU.
Специалисты объяснили, что, отвечая на звонок с номера 900, можно услышать рекламное сообщение от автоматизированной системы банка, предлагающей различные банковские услуги. В некоторых случаях звонки могут поступать и от реальных сотрудников Сбербанка, пишет портал Hi-Tech Mail.
Такие звонки обычно предназначены для подтверждения операций или в случае подозрений на мошенничество. Важно помнить, что настоящий сотрудник банка никогда не будет запрашивать у вас личные данные, такие как коды с обратной стороны карты, номер карты, логин и пароль от личного кабинета или секретные коды из СМС.
Кроме того, настоящие сотрудники не просят перезванивать на другие номера, скачивать приложения по ссылкам из СМС, переводить деньги или выполнять другие действия. Официальные работники не будут настаивать на продолжении разговора, если клиент решит завершить вызов и перезвонить в банк самостоятельно.
Тем не менее, как отметили эксперты, мошенники могут выдавать себя за сотрудников Сбербанка. Поскольку у них нет возможности звонить с номера 900, они используют похожие номера, такие как 9000 или +7 (900).
Распознать злоумышленников несложно: они с первых минут разговора пытаются выяснить личные данные, просят продиктовать код из СМС, скачать «безопасное» приложение или сообщают о подозрительной активности по карте, предлагая срочно «спасти» деньги, переведя их на «безопасный» счет. Официальные сотрудники Сбербанка никогда не будут действовать подобным образом.