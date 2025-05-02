Специалист Минздрава назвал важные шаги при отравлении химикатами на даче

Во время майских праздников многие россияне уезжают на дачи. Но помимо шашлыков и свежего воздуха там могут подстерегать и опасности. Например, отравление химическими веществами. Заместитель председателя Российского общества первой помощи, главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России в ЦФО, кандидат медицинских наук Геннадий Неудахин рассказал KP.RU, какие меры помогут спасти здоровье.
— Такие случаи опаснее, а проявления могут быть любыми: от тошноты до судорог. Если человек в сознании, спросите, что он ел или пил, — предупредил специалист.
Если такое произошло, первым делом постарайтесь вызвать у человека рвоту — дайте 2−3 стакана воды и аккуратно надавите пальцами на корень языка. Обязательно вызывайте скорую, даже если пострадавшему стало лучше. По словам медика, действие некоторых ядов может быть отложенным. Ни в коем случае не давайте молоко, соду или уксус — это может только навредить.
Эксперт также напомнил простые правила профилактики. Он призвал хранить химикаты отдельно от еды, обязательно подписывать емкости с опасными веществами, не есть сомнительные продукты и не собирать неизвестные ягоды, травы и грибы.