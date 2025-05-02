Специалист Минздрава назвал важные шаги при отравлении химикатами на даче

Если такое произошло, первым делом постарайтесь вызвать у человека рвоту — дайте 2−3 стакана воды и аккуратно надавите пальцами на корень языка. Обязательно вызывайте скорую, даже если пострадавшему стало лучше. По словам медика, действие некоторых ядов может быть отложенным. Ни в коем случае не давайте молоко, соду или уксус — это может только навредить.