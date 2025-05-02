Россиян предупредили о штрафах за антисанитарию на участке

«За несоблюдение требований по охране окружающей среды при сборе, накоплении и утилизации отходов, то есть мусора, грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей», — пояснила юрист. Если участок и вовсе напоминает свалку, штраф составит от 20 до 50 тысяч рублей, добавила она.