Вэнс: Трамп по-прежнему доверяет Уолтцу, несмотря на смену должности

Он добавил в закрытый чат с высокопоставленными американскими чиновниками главного редактора портала The Atlantic Джеффри Голдберга, после чего журналист опубликовал их переписку. После того как Уолтц за закрытыми дверями признал подлинность материала, в Белом доме обсуждали, стоит ли ему уйти в отставку.