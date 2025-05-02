Вэнс: Трамп по-прежнему доверяет Уолтцу, несмотря на смену должности

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент Дональд Трамп по-прежнему доверяет Майку Уолтцу, которого выдвинул на пост постпреда при ООН.
Вэнс подчеркнул, что и ему, и президенту «на самом деле нравится Уолтц». Он также отметил, что перевод Уолтца с должности советника по нацбезопасности, которую временно займет госсекретарь Марко Рубио, не является увольнением, а скорее повышением, поскольку кандидатуру постпреда ООН должен утвердить Сенат.
Вэнс в интервью Fox News добавил, что это решение не связано со скандалом из-за чата в Signal, а продиктовано убеждением Трампа в том, что Уолтц будет более полезен на посту постпреда.
1 мая СМИ сообщили, что советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца и его заместителя Алекса Вонга отстранят от должностей. Причиной этому, по мнению СМИ, стал скандал, в который Уолтц попал в марте.
Он добавил в закрытый чат с высокопоставленными американскими чиновниками главного редактора портала The Atlantic Джеффри Голдберга, после чего журналист опубликовал их переписку. После того как Уолтц за закрытыми дверями признал подлинность материала, в Белом доме обсуждали, стоит ли ему уйти в отставку.
21 апреля папка, которая содержала секретные документы американских госструктур, утекла в общий доступ из-за ошибки. Об этом сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на источники. По данным газеты, ее случайно выложили чиновники из управления общих служб (GSA). В папке было 15 файлов, из которых девять находились под грифом «контролируемая несекретная информация».