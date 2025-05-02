WP: слова Трампа о «трилионной» цене ресурсов Киева могут не подтвердиться

Заявления президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о том, что запасы украинских полезных ископаемых могут стоить «триллионы долларов», могут не соответствовать действительности, пишет американское издание The Washington Post.
В публикации утверждается, что слова Трампа основываются на устаревшей информации.
«Однако, несмотря на то что США и Украина подписали соглашение, которое открывает путь для совместных инвестиций в украинские минеральные богатства, нефть, газ и другие природные ресурсы, полный объем того, что находится под землёй Украины, остаётся неясным», — говорится в материале.
Авторы публикации также напомнили, что Трамп озвучил предположение, что «лежащие под землёй» запасы минералов «могут помочь укрепить жизненно важные цепочки поставок США». Зеленский заявил, что «минеральные богатства» Украины являются «бесценными».
«Стоимость полезных ископаемых Украины остаётся неясной», — также сказано в материале.
Бывший руководитель украинской Государственной службы геологии и недр Роман Опимах в беседе с изданием заявил, что подробная карта минеральных ресурсов была создана ещё при СССР. В настоящее время данные о «ключевых месторождениях полезных ископаемых, в числе которых титан и литий, засекречены».
Помимо этого, компания SecDev выяснила, что около 40 процентов запасов «приходятся на Донбасс и другие территории», которые Украина потеряла.
Ранее сообщалось, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины.