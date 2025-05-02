WP: слова Трампа о «трилионной» цене ресурсов Киева могут не подтвердиться

Бывший руководитель украинской Государственной службы геологии и недр Роман Опимах в беседе с изданием заявил, что подробная карта минеральных ресурсов была создана ещё при СССР. В настоящее время данные о «ключевых месторождениях полезных ископаемых, в числе которых титан и литий, засекречены».