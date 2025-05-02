Юрист Билялова предупредила россиян о штрафах за мусор на дачах

За нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей. В случае разведения на садовом или огородном участке коров, свиней и лошадей владельца могут привлечь к ответственности за нецелевое использование земли. Если кадастровая стоимость участка установлена, штраф составит от 0,5 до 1% этой суммы, но не менее 10 тысяч рублей. При отсутствии кадастровой оценки — от 10 до 20 тысяч рублей.