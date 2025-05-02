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Юрист Билялова предупредила россиян о штрафах за мусор на дачах

Россиян могут оштрафовать за нарушения порядка на дачных участках, включая хранение мусора, неприятные запахи, порчу земли и разведение запрещенных животных. Об этом сообщила юрист Анастасия Билялова. По ее словам, сумма штрафов варьируется в зависимости от характера нарушения и может достигать десятков тысяч рублей.

За нарушение санитарных правил на дачных участках предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей.

Россиян могут оштрафовать за нарушения порядка на дачных участках, включая хранение мусора, неприятные запахи, порчу земли и разведение запрещенных животных. Об этом сообщила юрист Анастасия Билялова. По ее словам, сумма штрафов варьируется в зависимости от характера нарушения и может достигать десятков тысяч рублей.

«За несоблюдение требований по охране окружающей среды при сборе, накоплении и утилизации отходов, то есть мусора, грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей», — пояснила Билялова в беседе агентству «Прайм». Она добавила, что если участок напоминает свалку, сумма штрафа увеличивается до 20−50 тысяч рублей.

За нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей. В случае разведения на садовом или огородном участке коров, свиней и лошадей владельца могут привлечь к ответственности за нецелевое использование земли. Если кадастровая стоимость участка установлена, штраф составит от 0,5 до 1% этой суммы, но не менее 10 тысяч рублей. При отсутствии кадастровой оценки — от 10 до 20 тысяч рублей.

Эксперт также уточнила, что за порчу земель из-за неправильного обращения с пестицидами, агрохимикатами, другими опасными веществами и побочными продуктами животноводства предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Кроме того, специалисты советуют дачникам внимательно следить за соблюдением санитарных и экологических норм, чтобы избежать санкций.

В 2025 году владельцы дачных участков, садов и загородной недвижимости по-прежнему обязаны уплачивать два ключевых налога: на землю и на имущество. Как пояснил налоговый консультант и юрист Дмитрий Шумейко, данные налоговые обязательства распространяются на всех собственников, вне зависимости от того, используется ли объект или находится в запустении.