Почему возникает несахарный диабет и какие у него симптомы

Несахарный диабет (НСД) — это редкое серьезное заболевание, которое характеризуется нарушением водно-солевого обмена в организме. Подробнее об этом заболевании в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач эндокринолог сети клиник «Семейная» Эшкин Мурадов.
Он пояснил, что в отличие от сахарного диабета, при котором наблюдается повышенный уровень глюкозы в крови, несахарный диабет связан с недостаточной секрецией антидиуретического гормона (АДГ), также известного как вазопрессин.
— Это приводит к избыточному выделению мочи и потере жидкости, что может вызвать серьезные последствия для здоровья, — отметил Мурадов.
Причины несахарного диабета.
Несахарный диабет может возникнуть из-за нескольких факторов.
Первичный несахарный диабет.
Это состояние возникает из-за недостаточной выработки АДГ гипофизом. Причины могут включать генетические факторы, травмы головы или опухоли гипофиза.
Вторичный несахарный диабет.
Этот тип НСД развивается в результате других заболеваний или состояний, таких как:
Травмы или операции на головном мозге. Инфекции (например, менингит).Опухоли (как доброкачественные, так и злокачественные).Заболевания почек. Некоторые лекарства (например, литий).
Идиопатический несахарный диабет.
В некоторых случаях причина заболевания остается неизвестной.
Симптомы несахарного диабета.
Основными симптомами несахарного диабета являются:
Частое мочеиспускание — пациенты могут выделять до 20 литров мочи в день. Жажда. Из-за потери жидкости возникает сильная жажда, что приводит к потреблению большого количества воды. Обезвож