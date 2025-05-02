«Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» в первом матче полуфинала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл испанский «Атлетик» в первом полуфинале Лиги Европы, победив со счетом 3:0. Об этом стало известно в четверг, 1 мая.
Каземиро и Бруну Фернандеш забили голы, а последний также реализовал пенальти. С 35-й минуты «Атлетик» играл в меньшинстве. Главный арбитр, норвежец Эспен Эскос, удалил защитника хозяев Даниэля Вивиана, что позволило «МЮ» контролировать игру.
Ответная встреча пройдет в Манчестере 8 мая.
27 апреля «Ливерпуль» в ходе матча на своей домашней площадке обыграл «Тоттенхэм» со счетом 5:1, досрочно обеспечив себе победу в Английской премьер-лиге. Команда завоевала этот титул уже в 20-й раз.
Также, 1 мая стало известно, что бывший футболист сборной России Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера московского «Динамо» до конца сезона-2024/25.
В этот же день стало известно о том, что главный тренер московского футбольного клуба Марцел Личка принял решение покинуть свой пост. Специалист по контракту должен был проработать в «Динамо» до конца июня текущего года.