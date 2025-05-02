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«Авангард» может потерять ключевого защитника Павла Коледова

Информацию подтвердил бывший игрок «Авангарда».

Источник: Комсомольская правда

После вылета омского «Авангарда» из плей-офф вокруг команды нарастает интрига, связанная с кадровыми перестановками. Помимо уже известных потенциальных уходов Марка Вербы, Рида Буше и Владимира Ткачева, появилась информация о возможном расставании с защитником Павлом Коледовым.

Как сообщил в своем Telegram-канале бывший игрок «Авангарда» Алексей Потапов, омский клуб, предположительно, не планирует продлевать контракт с Коледовым. Пока это единственное заявление на данный момент, официальных же комментариев от клуба относительно Павла Коледова не поступало.

Напомним, что Павел Коледов является бронзовым призером молодежного чемпионата мира (2013), а также в 2017 и в 2019 годах становится также бронзовым призером ЧР и чемпионата КХЛ в 2019 году.