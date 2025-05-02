Зеленая среда: Идеальные садовые дорожки своими руками: материалы и советы

А ещё не закрытая земля в дождь — это грязь и скользко, не верите? Попробуйте пройтись по целине после дождя… Засосет не хуже болота. Например, если участок — небольшая глиняная горка: 10 см дерна, потом голая голубая глина, то не поверите — в дождь ходили с килограммами глины на сапогах, в жару пыль и трещины — это тащится в дом.