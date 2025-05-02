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Дубинский: Зеленский не будет называть условия сделки с США до ратификации

По мнению депутата, Зеленский намерен скрывать разграбления .
Источник: Аргументы и факты

Зеленский не планирует озвучивать условия договорённости с Соединёнными Штатами по минеральным ресурсам, заявил Александр Дубинский.

Он уточнил, что данные условия не будут названы до голосования в Верховной раде.

Украинский парламентарий отметил, что Зеленский намерен «скрывать разграбления».

«Я почти уверен, что этого не будет сделано — Зеленский захочет до конца скрывать разграбления государства и передачу его в ресурсное рабство, в котором он получит свою “долю” в обмен на отход от власти», — написал он в Telegram.

Кроме того, Дубинский выразил мнение, что соглашением с США Зеленский лишь выиграл себе немного времени.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины.