Дубинский: Зеленский не будет называть условия сделки с США до ратификации

Зеленский не планирует озвучивать условия договорённости с Соединёнными Штатами по минеральным ресурсам, заявил Александр Дубинский.
Он уточнил, что данные условия не будут названы до голосования в Верховной раде.
Украинский парламентарий отметил, что Зеленский намерен «скрывать разграбления».
«Я почти уверен, что этого не будет сделано — Зеленский захочет до конца скрывать разграбления государства и передачу его в ресурсное рабство, в котором он получит свою “долю” в обмен на отход от власти», — написал он в Telegram.
Кроме того, Дубинский выразил мнение, что соглашением с США Зеленский лишь выиграл себе немного времени.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины.