Мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью «виртуальных карт»

Немкин уточнил, что часто схема включает подмену интерфейса: пользователю предоставляют доступ к фейковому сайту или приложению, где он видит несуществующий баланс и фиктивные транзакции. На самом деле деньги либо вообще не зачисляются, либо сразу уходят мошенникам. Депутат также предупредил, что участие в подобных схемах может иметь юридические последствия: если человек помогает распространять такие предложения или оформляет карты на других людей, его действия могут быть квалифицированы как соучастие в преступлении.