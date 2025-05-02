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2 мая в Самару придут магнитные бури и задержатся до конца следующей недели

В Самарской области ожидаются магнитные бури на майских праздниках.

В Самарской области ожидаются магнитные бури на майских праздниках. Они придут постепенно: если сегодня, 2 мая они будут 3-балльными, последующие два дня геомагнитная обстановка ухудшится до 3−4 баллов. Об этом сообщается на портале «Time-in.ru».

А в первый рабочий день, 5 мая и вовсе магнитные колебания возрастут до пятибального значения. Этот уровень бурь продержится до следующего вторника. Затем геомагнитный фон опустится до 4-х баллов и продержится на этом уровне до конца следующей недели.

Геомагнитные возмущения влияют на самочувствие, вызывая головные боли, скачки давления, головокружения, одышку, тахикардию, нарушения сна, рассеянность и нервозность. Особенно страдают люди с эмоциональной нестабильностью.

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