2 мая в Самару придут магнитные бури и задержатся до конца следующей недели

А в первый рабочий день, 5 мая и вовсе магнитные колебания возрастут до пятибального значения. Этот уровень бурь продержится до следующего вторника. Затем геомагнитный фон опустится до 4-х баллов и продержится на этом уровне до конца следующей недели.