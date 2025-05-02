Россиянам перечислили самые полезные соусы к шашлыку для хорошего пищеварения

Кроме того, не стоит закусывать шашлык из свинины или баранины картошкой или белым хлебом. Крахмал в сочетании с жирным мясом сильно нагружает печень. В качестве альтернативы можно использовать зелень, которая помогает перевариванию и улучшает перистальтику. Если вам не нравятся сырые овощи, можно приготовить овощную икру.