Россиянам перечислили самые полезные соусы к шашлыку для хорошего пищеварения

Для того чтобы шашлык на майские праздники был не только вкусным, но и полезным, важно правильно выбрать соусы. Они помогут справиться с тяжестью в животе и улучшить пищеварение. Об этом KP.RU рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.
— Правильные соусы ускоряют обмен веществ, помогая переваривать даже жирное мясо. Но не покупайте готовые соусы с крахмалом (в кетчупе из магазина, например, его полно), — объяснила врач.
Медик порекомендовала вместо покупных соусов использовать гранатовый, ткемали или томатный, приготовленный дома. Чтобы сделать домашний томатный соус, нужно немного постараться: очистить от шкурки и измельчить в блендере полкило помидоров, затем протушить их с любимыми специями от 5 до 10 минут.
Кроме того, не стоит закусывать шашлык из свинины или баранины картошкой или белым хлебом. Крахмал в сочетании с жирным мясом сильно нагружает печень. В качестве альтернативы можно использовать зелень, которая помогает перевариванию и улучшает перистальтику. Если вам не нравятся сырые овощи, можно приготовить овощную икру.