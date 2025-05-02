Движение по Крымскому мосту перекрыли после атаки БПЛА на полуостров

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении telegram-канале. Там отметили, что гражданам, находящимся на мосту или в зоне контроля, нужно следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.