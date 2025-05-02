В «Крыльях Советов» назвали фейком информацию о возможном приходе Лички тренером

Отреагировав на данную новость, Пименов назвал её фейком и выразил недовольство тем фактом, что подобные слухи распространяются накануне важных матчей, способствуя созданию ненужного напряжения внутри коллектива. Об этом сообщил портал «Спорт-Экспресс».