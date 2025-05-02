В «Крыльях Советов» назвали фейком информацию о возможном приходе Лички тренером

Заместитель руководителя клуба «Крылья Советов» Руслан Пименов высказался по поводу появившейся в СМИ информации о потенциальном приходе чешского специалиста Марцела Лички на должность наставника самарской команды.
Изначально сообщение поступило от популярного Telegram-канала Sport Baza.
Отреагировав на данную новость, Пименов назвал её фейком и выразил недовольство тем фактом, что подобные слухи распространяются накануне важных матчей, способствуя созданию ненужного напряжения внутри коллектива. Об этом сообщил портал «Спорт-Экспресс».
Стоит отметить, что ранее столичное «Динамо» официально подтвердило уход Лички с тренерского поста.
Чешский специалист руководил командой московского клуба начиная с лета 2023 года, продемонстрировав хорошие результаты: команда финишировала третьей в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/24, вплоть до последних туров борясь за чемпионство.
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