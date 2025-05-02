Пушков: выбор Уиткоффа на пост советника Трампа скажет многое о курсе США

Выбор Стивена Уиткоффа на пост советника президента Соединённых Штатов по нацбезопасности «скажет многое о будущем курсе», заявил Алексей Пушков.
Сенатор подчеркнул, что спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф неоднократно встречался с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
«Место помощника по национальной безопасности может занять спецпредставитель и личный друг Трампа Стивен Уиткофф, который несколько раз встречался с Путиным в России. Выбор фигуры на эту должность многое скажет о будущем курсе Трампа», — написал Пушков в Telegram.
Он также отметил, что в Белом доме произошла «первая смена караула».
Пушков добавил, что после скандала с использованием соцсети Signal для «закрытой служебной переписки» Трамп назначил Мэтта Уолц на «пустовавшее место» представителя Соединённых Штатов в СБ Организации Объединённых Наций.
Ранее сообщалось, что Уиткофф является основным кандидатом на пост советника Трампа по нацбезопасности, который сейчас занимает Майк Уолц.