Пушков: выбор Уиткоффа на пост советника Трампа скажет многое о курсе США

«Место помощника по национальной безопасности может занять спецпредставитель и личный друг Трампа Стивен Уиткофф, который несколько раз встречался с Путиным в России. Выбор фигуры на эту должность многое скажет о будущем курсе Трампа», — написал Пушков в Telegram.