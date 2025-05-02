В Госдуме сообщили об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля: на сколько вырастут суммы в платежках

В России с 1 июля проиндексируют тарифы ЖКХ. В среднем они станут выше на 11,9 процента.
«Индексация коснется стоимости газа, электроэнергии, воды и отопления. В среднем суммы в платежках вырастут на 11,9%», — сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, уточнив, что данный размер индексации тарифов давно утвержден российским правительством, как и индексация тарифов ЖКХ на два последующих года.
При этом в различных регионах и даже в различных частях одного региона цена на услуги ЖКХ может быть разной. Так, в ряде населенных пунктов тарифы могут вырасти до 15%, а в других рост будет ниже 11,9%.
Одной из основных причин повышения тарифов на услуги ЖКХ Аксененко назвал износ коммунальной структуры на 40−80%, другой — инфляцию.
Ранее Минэкономразвития РФ дало прогноз, что с 1 июля 2025 года тарифы на электроэнергию в РФ будут проиндексированы на 12,6%, а с июля 2026 года — на 9,3%.
Тем временем в России предложили ежеквартально индексировать зарплату на уровень инфляции.
Также сообщалось, что россиян ждет индексация страховых пенсий дважды в год: когда ждать прибавки.