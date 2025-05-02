В Боливии над Амазонкой пропал самолет с пассажирами

В Боливии развернута спасательная операция по поиску самолета, пропавшего с радаров в районе Амазонии. Об этом информировал глава государства Луис Арсе.
Сообщается, что на борту исчезнувшего Cessna 172CP находились пять человек, в том числе ребенок.
«Мы распорядились о немедленном развертывании поисково-спасательной операции с участием Военно-воздушных сил Боливии (FAB), Объединенного командование по реагированию на чрезвычайные ситуации и службы поиска и спасения», — написал Арсе 1 мая в социальной сети Facebook*.
Ранее сообщалось, что ночью 1 февраля 2025 года произошло крушение самолета в Филадельфии. Борт упал на жилые дома. Подробности катастрофы здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что крушение самолета Ту-22М3 произошло в Иркутской области 2 апреля. Пилот увел падающий борт от жилых домов.
О том, как пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом в Вашингтоне 30 января 2025, читайте здесь на KP.RU.
*Принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta, запрещена на территории РФ.