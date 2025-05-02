В Боливии над Амазонкой пропал самолет с пассажирами

«Мы распорядились о немедленном развертывании поисково-спасательной операции с участием Военно-воздушных сил Боливии (FAB), Объединенного командование по реагированию на чрезвычайные ситуации и службы поиска и спасения», — написал Арсе 1 мая в социальной сети Facebook*.