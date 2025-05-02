Дуров устроил шоу из дронов в Дубае. Видео

В шоу было задействовано порядка 1600 дронов.
В Дубае (ОАЭ) накануне вечером прошло шоу дронов. Об этом сообщил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
«Небо над Дубаем никогда не выглядело таким прекрасным, как сегодня», — написал Дуров в своем telegram-канале. Представление было приурочено к достижению отметки в один миллион пользователей на платформе Telegram.
В шоу было задействовано свыше полутора тысяч беспилотников, пишет telegram-канал «Код Дурова». Также сообщается, что программа была внесена в Книгу рекордов Гиннесса благодаря созданию крупнейшей в мире летающей косточки из дронов.