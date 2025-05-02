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Подполье сообщило об уничтожении пополнения ВСУ в Сумской области

Точными ударами ликвидированы личный состав, техника и промышленные объекты ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В Сумской области ракетными ударами ликвидировали ряд объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ), где был размещен личный состав, ремонтировалась техника и собирались дроны, сообщил aif.ru координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, автор Телеграм-канала «Лохматый Z Николаев».

«В приграничном с Курской областью селе Бунякино севернее Сум нанесен удар по сельсовету, где дислоцировались ВСУ. Личный состав ВСУ в основном располагается в лесистой местности (урочища Котухи и Сосны). Сельсовет использовали как штаб и как кухню», — рассказал он.

В селе Стецковка удар нанесен по промышленным объектам. По данным подполья, на одном из них снаряжали БПЛА взрывчатыми веществами, на другом была организована станция техобслуживания военной техники, а на третьем ночевали боевики ВСУ и стояла техника.

«В Александровке в Белопольском районе западнее Сум ракетным ударом ликвидировали пункт временной дислокации на ферме. Около 30 ВСУшников, четыре единицы гусеничной и две единицы колесной техники», — отметил подпольщик.

В Мирополье уничтожен частный дом, где без согласия хозяев разместились украинские операторы дронов. По словам Лебедева, также сдетонировал сарай, где ВСУ хранили боеприпасы для БПЛА.

Также подпольщик сообщил, что в восточной части села Малая Рыбица Краснопольского района ФАБы ударили по ангарам. По словам очевидцев, детонация была такой силы, что за несколько километров, в Миропольском, дома немного шатнулись.

Ранее Лебедев рассказал, что в селе Храповщина уничтожены артиллерийским ударом боевики ВСУ, которые сбежали из Курской области.