Самарцам рассказали, как можно отчитаться в личном кабинете перед налоговой

Личный кабинет налогоплательщика для физлиц остается самым популярным сервисом ФНС России. В 2024 году через него подано более 13 млн деклараций, а пользователи высоко оценили удобство системы — 4,8 балла из 5.
В разделе «Вычеты» появился подраздел «Сведения по социальным вычетам», где отображаются данные о расходах на лечение, обучение, страхование и НПФ. Система автоматически рассчитывает лимит вычета и детализирует расходы.
Теперь можно подать заявление о прекращении начисления транспортного налога при угоне или изъятии ТС, уведомление о наличии объектов ЖКХ на земельном участке.
Добавлена возможность загружать данные об участии в иностранных организациях и контролируемых иностранных компаниях.
В разделе «Сведения о бизнесе» появился переход в сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», позволяющий подавать документы без визита в налоговую.
С 2023 года пользователи получают персональные уведомления при регистрации ИП или назначении руководителем юрлица. Если бизнес открыт без их ведома, можно оперативно блокировать мошеннические действия.
С 2025 года в ЛК добавлен раздел «Майнинг» для декларирования цифровой валюты. Отчитываться нужно до 20 числа следующего месяца. Функция доступна только с квалифицированной электронной подписью.
Подробнее: Официальный сайт ФНС.
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