Израиль заявил об атаке на цель около президентского дворца в Дамаске

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац в пятницу, 2 мая, совместно заявили об ударе по цели, расположенной вблизи президентского дворца в Дамаске.
В заявлении содержится предостережение сирийскому режиму: Израиль не допустит переброски войск к югу от Дамаска и любых угроз общине друзов.сообщает.
— Это четкий сигнал для сирийского режима. Мы не допустим отправки войск к югу от Дамаска или какой-либо угрозы общине друзов, — цитирует заявление The Times of Israel.
Ранее американский президент Дональд Трамп обратился к ХАМАС с требованием незамедлительно освободить всех заложников и вернуть тела погибших израильтян. Трамп призвал немедленно освободить всех заложников и вернуть тела убитых людей. В противном случае, предупредил он, последствия будут серьезными. Американский лидер также направил угрозы жителям Газы, пообещав серьезные последствия, если требования не будут выполнены.
Палестинское движение ХАМАС по-прежнему не соглашается принять план, предложенный специальным посланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом.