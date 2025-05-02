Израиль заявил об атаке на цель около президентского дворца в Дамаске

Ранее американский президент Дональд Трамп обратился к ХАМАС с требованием незамедлительно освободить всех заложников и вернуть тела погибших израильтян. Трамп призвал немедленно освободить всех заложников и вернуть тела убитых людей. В противном случае, предупредил он, последствия будут серьезными. Американский лидер также направил угрозы жителям Газы, пообещав серьезные последствия, если требования не будут выполнены.