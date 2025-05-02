МО РФ хочет взыскать с космического центра имени Хруничева свыше 211 млн рублей

Минобороны подало несколько исков против ГКНПЦ имени М. В. Хруничева.
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал четыре иска, поданных Минобороны РФ против Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева (ГКНПЦ) — входит в госкорпорацию «Роскосмос». Общая сумма заявленных требований превышает 211 млн рублей, говорится в картотеке суда.
«В Арбитражный суд города Москвы поступили исковые требования Министерства обороны Российской Федерации к АО “ГКНПЦ имени М. В. Хруничева” на сумму 87 млн 989 тыс. 333,33 рубля», — говорится в одном из исков. Информацию передает ТАСС.
Кроме того, судом зарегистрированы требования ведомства к предприятию на сумму более 21,3 млн рублей. При этом подробности заявленных исков в материалах не раскрываются. Дополнительно, слушание по иску о взыскании неустойки с ГКНПЦ имени М. В. Хруничева на сумму свыше 44,3 млн рублей назначено на 2 июня. При этом еще одно заседание по делу, в рамках которого министерство требует более 57,6 млн рублей, запланировано на 7 июля.
В январе 2025 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Минобороны к предприятию. Сумма заявленных требований составила более 111 млн рублей. Однако точная сумма, которая была взыскана с организации, не уточняется.
Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева занимает ведущие позиции в ракетно-космической промышленности России. Предприятие входит в число мировых лидеров по проектированию и серийному выпуску космических ракет-носителей тяжелого класса, разгонных блоков и соответствующих систем, а также крупногабаритных орбитальных модулей.