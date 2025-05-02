МО РФ хочет взыскать с космического центра имени Хруничева свыше 211 млн рублей

Кроме того, судом зарегистрированы требования ведомства к предприятию на сумму более 21,3 млн рублей. При этом подробности заявленных исков в материалах не раскрываются. Дополнительно, слушание по иску о взыскании неустойки с ГКНПЦ имени М. В. Хруничева на сумму свыше 44,3 млн рублей назначено на 2 июня. При этом еще одно заседание по делу, в рамках которого министерство требует более 57,6 млн рублей, запланировано на 7 июля.