«Виртуальные карты» в Telegram: В Госдуме предупредили о новой схеме аферистов

Злоумышленники могут подменять интерфейсы, показывая жертвам фейковые сайты с балансом и транзакциями. Некоторые схемы и вовсе построены на том, чтобы выманивать реквизиты настоящих карт для якобы «пополнения» счёта или «привязки». В результате доверчивые граждане рискуют потерять не только деньги, но и личные данные. А если будет установлено, что человек стал частью мошеннической схемы, пусть и неосознанно, он может пойти соучастником в преступлении.