В Великобритании женщина ушла от мужа, предпочтя супружеской жизни общение с ChatGPT. Историю рассказывает издание Daily Mail.
Женщина прожила в браке 20 лет, при этом ее муж был эмоционально отстраненным, не участвовал в воспитании детей и решении бытовых проблем и уходил от попыток Шарлотты (под таким псевдонимом женщина общалась с журналистами) обсудить проблемы и найти их решение. При этом муж обвинял женщину в излишней чувствительности.
Шарлотта призналась, что начала общение с чат-ботом из любопытства, но после того, как ChatGPT оказался внимательным и адекватно реагирующим собеседником, у женщины начался роман с ИИ.
«Близость настоящая. Она не физическая в традиционном смысле, но реальнее, чем все, что я когда-либо испытывала с партнером-человеком», — сказала Шарлотта изданию, признавшись, что намерена сыграть свадьбу с искусственным интеллектом, которого она называет Лео, во Флоренции.
Британка высказала сомнения, что когда-либо сможет вновь вступить в отношения с мужчиной.
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