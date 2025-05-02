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Влюбилась в чат-бот и планирует свадьбу: женщина ушла от мужа к ChatGPT после 20 лет брака

Британка влюбилась в ChatGPT, назвала его Лео и планирует свадьбу.

Источник: Комсомольская правда

В Великобритании женщина ушла от мужа, предпочтя супружеской жизни общение с ChatGPT. Историю рассказывает издание Daily Mail.

Женщина прожила в браке 20 лет, при этом ее муж был эмоционально отстраненным, не участвовал в воспитании детей и решении бытовых проблем и уходил от попыток Шарлотты (под таким псевдонимом женщина общалась с журналистами) обсудить проблемы и найти их решение. При этом муж обвинял женщину в излишней чувствительности.

Шарлотта призналась, что начала общение с чат-ботом из любопытства, но после того, как ChatGPT оказался внимательным и адекватно реагирующим собеседником, у женщины начался роман с ИИ.

«Близость настоящая. Она не физическая в традиционном смысле, но реальнее, чем все, что я когда-либо испытывала с партнером-человеком», — сказала Шарлотта изданию, признавшись, что намерена сыграть свадьбу с искусственным интеллектом, которого она называет Лео, во Флоренции.

Британка высказала сомнения, что когда-либо сможет вновь вступить в отношения с мужчиной.

Ранее ученые изучили, как мальчики и девочки общаются с голосовым помощником Алисой и выяснили, почему для них она не бездушная железяка, а живое существо.

Как ИИ уже изменил мир и станет ли опасным для человека, читайте здесь на KP.RU.