Влюбилась в чат-бот и планирует свадьбу: женщина ушла от мужа к ChatGPT после 20 лет брака

Женщина прожила в браке 20 лет, при этом ее муж был эмоционально отстраненным, не участвовал в воспитании детей и решении бытовых проблем и уходил от попыток Шарлотты (под таким псевдонимом женщина общалась с журналистами) обсудить проблемы и найти их решение. При этом муж обвинял женщину в излишней чувствительности.