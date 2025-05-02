В Узбекистане создадут списки педагогов и студентов, склонных к насилию

Согласно документу, формированием списков займутся органы образования совместно с территориальными отделами внутренних дел. Списки должны быть готовы к ноябрю 2025 года и в дальнейшем будут регулярно обновляться.
Есть ли подобный опыт в мире?
В международной практике прямое формирование «списков склонных к насилию студентов и преподавателей» встречается крайне редко — это чувствительная тема, связанная с рисками нарушения прав человека, дискриминации и стигматизации.
Однако в некоторых странах реализуются модели поведенческого мониторинга. Например, в США в школах действуют так называемые «команды борьбы с угрозами», которые фиксируют случаи агрессивного поведения и принимают меры, но не создают публичных или постоянных списков.
В Японии учителя и школьные психологи обязаны сообщать о случаях травли и насилия, но в рамках конфиденциального досье, доступного только внутри школы, в странах ЕС больше внимания уделяется превентивным психолого-социальным программам, а не регистрации «склонных».
Таким образом, подход, предложенный в Узбекистане, — один из самых прямолинейных и жёстких в регионе, и он может вызвать как поддержку, так и обеспокоенность со стороны правозащитников.
Вопросов пока больше, чем ответов
Остаётся неясным, по каким критериям будет определяться «склонность к насилию», кто будет принимать решение о включении в список, как обеспечат защиту прав и репутации людей, попавших в него, и каковы будут последствия нахождения в таком списке.
На текущем этапе власти предлагают обсудить стратегию, и у граждан есть возможность высказать своё мнение через портал regulation.gov.uz.