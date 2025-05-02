Названы привычки питания, которые пагубно влияют на желчный пузырь

— Организм человека критически нуждается в углеводах. Когда мы их недополучаем, печень работает на износ. Если такая супернагрузка длится долго, печень со временем перестает «чувствовать» сколько углеводов на самом деле нужно организму и начинает вырабатывает больше, чем нужно, — пояснила медик.