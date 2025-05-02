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Названы привычки питания, которые пагубно влияют на желчный пузырь

Врач Дементьева: Любители жестких диет рискуют заработать камни в желчном пузыре.

Источник: Комсомольская правда

Многие перед праздниками стараются быстро похудеть — пропускают ужины, сокращают количество перекусов. Но часто после таких жестких ограничений вес не только возвращается, но еще и появляются проблемы со здоровьем. Об этом KP.RU рассказала врач-эндокринолог клиники «Креде Эксперто» на Таганке Раиса Дементьева.

— Организм человека критически нуждается в углеводах. Когда мы их недополучаем, печень работает на износ. Если такая супернагрузка длится долго, печень со временем перестает «чувствовать» сколько углеводов на самом деле нужно организму и начинает вырабатывает больше, чем нужно, — пояснила медик.

По словам специалиста, при нерегулярном питании и увлечении экстремальными диетами страдает и желчный пузырь. Желчь становится густой, в ней появляется взвесь, а со временем могут образоваться камни.

Также врач отметила, что лишние выработанные углеводы, которые не ушли на психофизическую нагрузку, начинают откладываться в виде жира. Отсюда появляется лишний вес и заболевания пищеварительной системы.