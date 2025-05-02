Дроны — законная цель: Что изменилось для российских охранников со 2 мая?

Согласно документу, охранники смогут сбивать дроны, представляющие опасность для территорий, находящихся под их защитой. Аналогичные полномочия отныне закреплены и в Воздушном кодексе РФ. Право использовать силу и спецсредства для защиты от беспилотников получили также сотрудники транспортной безопасности. Однако закон подчёркивает, что превышение полномочий будет строго наказываться.
Напомним, что в начале апреля священнослужитель сбил из ружья два дрона ВСУ при эвакуации людей в Курской области. Затем иерей получил лёгкую контузию в результате очередной атаки и отправился на реабилитацию.