Дроны — законная цель: Что изменилось для российских охранников со 2 мая?

Согласно документу, охранники смогут сбивать дроны, представляющие опасность для территорий, находящихся под их защитой. Аналогичные полномочия отныне закреплены и в Воздушном кодексе РФ. Право использовать силу и спецсредства для защиты от беспилотников получили также сотрудники транспортной безопасности. Однако закон подчёркивает, что превышение полномочий будет строго наказываться.