Дуров устроил масштабное шоу дронов в Дубае в честь 1 млрд юзеров в Telegram

Шоу дронов в Дубае. Видео © X / Pavel Durov.
Инициаторами мероприятия выступили команды проектов Notcoin и DOGS, работающие с блокчейном TON. В представлении были задействованы около 1,6 тысячи беспилотников. Шоу даже было занесено в Книгу рекордов Гиннесса за создание самой большой летающей косточки из дронов в небе.
«Небо над Дубаем никогда не выглядело так прекрасно, как сегодня!» — прокомментировал видео Дуров.
Ранее Павел Дуров подчеркнул, что за 12 лет существования Telegram не раскрыл ни байта личных переписок пользователей. Он также отметил, что мессенджер скорее покинет рынок, чем нарушит принципы шифрования и права человека.