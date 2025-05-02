Дуров устроил масштабное шоу дронов в Дубае в честь 1 млрд юзеров в Telegram

Инициаторами мероприятия выступили команды проектов Notcoin и DOGS, работающие с блокчейном TON. В представлении были задействованы около 1,6 тысячи беспилотников. Шоу даже было занесено в Книгу рекордов Гиннесса за создание самой большой летающей косточки из дронов в небе.