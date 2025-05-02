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Россиянам напомнили о штрафах за мытье машин около домов и водоемов

Мытье машин в непредназначенных для этого местах вредит экологии.

Источник: Аргументы и факты

За мытье машины на парковке около дома жителям Москвы грозит штраф до пяти тысяч рублей. Где нельзя мыть машины и чем грозит это нарушение, aif.ru рассказала сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.

Она подчеркнула, что мытье машин в местах, не предназначенных для этой цели, наносит вред экологии.

«Сточные воды содержат частицы бензина, реагентов, смазочных веществ, масел, соли тяжелых металлов, остатки моющих средств. Все это вместе с водой стекает на почву во дворах, участках или в водоемы, где граждане нередко организуют “стихийные” мойки», — объяснила сенатор.

По ее словам, закон запрещает мытье автомобиля во дворе многоэтажного дома или на парковке рядом с ним.

«За такие нарушения экологии предусмотрены штрафы, которые зависят от регионов. К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге штрафы для физлиц составляют от 3 до 5 тысяч рублей», — уточнила Епифанова.

Запрет на мытье автомобиля у водоемов (рек, озер) определен федеральными законами.

«За нарушение правил охраны водных объектов также предписаны определенные санкции. Для граждан — до 1 000 рублей по ст. 8.13 КоАП РФ, а за нарушение режима водоохранной зоны — до 4 500 рублей по ст. 8.42 КоАП РФ. Кроме того, если будет доказан вред окружающей среде, надзорные органы могут истребовать компенсацию ущерба», — рассказала о штрафах сенатор.

На своем дачном участке или на территории частного дома машину можно мыть, если не нарушаются санитарные и экологические нормы.

«Если будет доказан вред окружающей среде, возможны санкции по ст. 6.3 КоАП РФ (до 500 рублей) или по ст. 8.8 КоАП РФ (от 0,5 до 1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей)», — отметила Епифанова.

Сенатор добавила, что в Московской области и ряде других регионов местные законы полностью запрещают мойку на участках и устанавливают штрафы от 3 до 5 тысяч рублей.