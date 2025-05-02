Россиянам напомнили о штрафах за мытье машин около домов и водоемов

«За нарушение правил охраны водных объектов также предписаны определенные санкции. Для граждан — до 1 000 рублей по ст. 8.13 КоАП РФ, а за нарушение режима водоохранной зоны — до 4 500 рублей по ст. 8.42 КоАП РФ. Кроме того, если будет доказан вред окружающей среде, надзорные органы могут истребовать компенсацию ущерба», — рассказала о штрафах сенатор.