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Рубио: США не оставляют попыток добиться урегулирования на Украине

Ранее в Годепе заявили, что США не будут играть роль посредника между РФ и Киевом.
Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты не оставляет попыток добиться урегулирования конфликта на Украине, заявил глава Госдепа США Марко Рубио.

«Мы не откажемся от этого в том смысле, что не откажемся от помощи, если сможем её оказать», — сказал он.

Заявление прозвучало в интервью телеканалу Fox News.

Госсекретарь добавил, что американский лидер Дональд Трамп решит, «сколько времени этому посвящать» и «куда двигаться».

«Но настанет момент, когда президент решит, сколько времени высокопоставленные члены нашего правительства могут этому посвящать», — заявил Рубио.

Кроме того, по слова Рубио, американская сторона знает о позициях Российской Федерации и Киева по вопросу урегулирования, он добавил, что данные позиции ещё «слишком» далеки.

Ранее официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Соединённые Штаты больше не планируют «играть роль» посредника в переговорах между Российской Федерацией и украинской стороной.