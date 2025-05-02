Рубио: США не оставляют попыток добиться урегулирования на Украине

Соединённые Штаты не оставляет попыток добиться урегулирования конфликта на Украине, заявил глава Госдепа США Марко Рубио.
«Мы не откажемся от этого в том смысле, что не откажемся от помощи, если сможем её оказать», — сказал он.
Заявление прозвучало в интервью телеканалу Fox News.
Госсекретарь добавил, что американский лидер Дональд Трамп решит, «сколько времени этому посвящать» и «куда двигаться».
«Но настанет момент, когда президент решит, сколько времени высокопоставленные члены нашего правительства могут этому посвящать», — заявил Рубио.
Кроме того, по слова Рубио, американская сторона знает о позициях Российской Федерации и Киева по вопросу урегулирования, он добавил, что данные позиции ещё «слишком» далеки.
Ранее официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Соединённые Штаты больше не планируют «играть роль» посредника в переговорах между Российской Федерацией и украинской стороной.