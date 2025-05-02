Временное отключение реверса на мосту Телецентра вызвало масштабные пробки в Омске

Причиной пробок стало сужение проезжей части до двух полос — по одной в каждом направлении. Это связано с началом нового этапа ремонта моста, в рамках которого к существующей тепломагистрали подключается новый трубопровод. Работы будут продолжаться до 11 мая. Для снижения нагрузки на дорожную сеть, власти временно убрали остановку общественного транспорта «Сибади».