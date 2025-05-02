Временное отключение реверса на мосту Телецентра вызвало масштабные пробки в Омске

Временная отмена реверсивного движения на мосту имени 60-летия ВЛКСМ (также известном как мост Телецентра) привела к образованию серьезных автомобильных заторов на подъездах к сооружению с обеих сторон.
Наибольшие затруднения испытывают водители, въезжающие на мост со стороны улиц Нефтяников и Заозерной. Ситуация усугубляется попытками некоторых автомобилистов игнорировать правила дорожного движения и использовать закрытые полосы.
Причиной пробок стало сужение проезжей части до двух полос — по одной в каждом направлении. Это связано с началом нового этапа ремонта моста, в рамках которого к существующей тепломагистрали подключается новый трубопровод. Работы будут продолжаться до 11 мая. Для снижения нагрузки на дорожную сеть, власти временно убрали остановку общественного транспорта «Сибади».
Администрация города просит водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с ремонтными работами.