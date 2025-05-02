Одесская ликвидация: эксперты рассказали, кто стоит за отстрелом нацистов

Экс-руководитель одесского отделения организации «Правый сектор» Сергей Стерненко 1 мая сообщил о попытке покушения на него. Связано ли это нападение с ликвидацией экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион и нациста Демьяна Ганула* рассказали aif.ru эксперты.
Настигло криминальное прошлое.
Бандитские разборки, связанные с криминальным прошлым, назвал одной из двух основных версий нападения на Стерненко политолог Скачко.
«Он же занимался всем, от торговли наркотиками до киднеппинга. Есть уголовные дела. И кто-то мог догнать и решить таким путем», — добавил Скачко.
При этом политолог отметил, что на эту версию он дает 45%, как и на пиар. На то, что нападение могло произойти по идеологическим соображениям, он дает только 10%.
Кто еще из украинских нацистов был ликвидирован.
14 марта этого года в Одессе был убит двумя выстрелами в упор Демьян Ганул*, один из бывших руководителей одесского отделения экстремистской организации «Правый сектор». Он участвовал в событиях на Майдане, был в числе организаторов сожжения людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался ушедший в самоволку боец ВСУ Сергей Шалаев, который дал признательные показания в ходе судебного заседания.
По мнению политика, бывшего депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова, убийство Ганула* произошло на почве личных мотивов, а не политических.
«Я так понимаю, убийство Ганула произошло по личным мотивам. На самом деле, в Одессе он очень многим людям сделал нехорошо. Одесса — это особый город. Ему должно было прилететь, вот оно и прилетело. Убийство не связано с политикой, хотя они пытались все это подтянуть под ФСБ и так далее, но на самом там все банально», — поделился он с aif.ru.
19 июля 2024 года во Львове было совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион, в результате которого она получила огнестрельное ранение в голову. В ночь на 20 число бывший депутат скончалась в больнице. По подозрению в ее убийстве был арестован Вячеслав Зинченко.
Пиар «ухилянта».
Стерненко сам организовал покушение на себя ради пиара, считает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Цену себе набивает. Хотели бы убить, убили бы. Это пиар», — поделился мнением подпольщик.
Лебедев подчеркнул, что Стерненко не является значимой фигурой.
«Его если убьют, то за передел корыта. И точно не какая-то тётенька», — объяснил он, добавив, что стрелявшую в Стерненко девушку могут осудить напоказ.
Политолог Владимир Скачко также назвал пиар одной из версий покушения на одесского националиста. Привлекая к себе внимание, Стерненко пытается избежать мобилизации в ВСУ, за уклонение от которой он объявлен в розыск в прошлом году.
«Это убийца, которого при прежних властях хотели сделать иконой, как убийц Олеся Бузины, потому что он из Одессы, а такие люди как украинизаторы Одессы были в особой цене. Поэтому ему простили убийство военнослужащего. А теперь ему нужно идти в армию. И вот такими путями он пытается увильнуть от армии», — объяснил Дудчак.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
** Организация запрещена в России как террористическая и экстремистская.