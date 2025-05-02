Одесская ликвидация: эксперты рассказали, кто стоит за отстрелом нацистов

«Я так понимаю, убийство Ганула произошло по личным мотивам. На самом деле, в Одессе он очень многим людям сделал нехорошо. Одесса — это особый город. Ему должно было прилететь, вот оно и прилетело. Убийство не связано с политикой, хотя они пытались все это подтянуть под ФСБ и так далее, но на самом там все банально», — поделился он с aif.ru.